Ленинградка за МКАД поедет быстрее

Второй этап реконструкции федеральной трассы М9 стартовал в мае 2014 года. За это время 32-километровый участок дороги был расширен с четырех до шести полос движения, проведено переустройство инженерных коммуникаций, реконструировано восемь путепроводов и два моста — через реки Малая Истра и Молодильня. На протяжении всего реконструированного участка предусмотрено разделение встречных потоков металлическим барьерным ограждением. Также установлены дорожные знаки с усиленной светоотражающей пленкой, нанесена разметка проезжей части термопластиком. В зоне жилой застройки обустроены шумозащитные экраны.

Примечательно, что рабочее движение по данному участку было запущено еще в декабре 2015 года. Оставшиеся до ввода в эксплуатацию работы по благоустройству трассы дорожники выполнили, не создавая помех для проезда автомобилей.