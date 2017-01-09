Почему на федеральных трассах в 2017 году стало меньше аварий

Иначе говоря, даже несмотря на сильные морозы и метели, дорожники встретили природные катаклизмы во всеоружии. И дело даже не в том, что сегодня на федералках работает около 10 000 единиц снегоуборочной и дорожной техники. Важно, что работает она довольно оперативно, в том числе и благодаря 960 мобильным метеостанциям и 1300 постам видеонаблюдения. Эти комплексы оценивают состояние дорожного покрытия, окружающей среды, условия проезда в режиме реального времени и даже делают прогноз погодных условий на ближайшие 2−4 часа. Что позволяет заблаговременно направлять дорожную технику на нужные участки трасс.

Кроме того, в минувшие каникулы дорожники, безопасности ради, прибегали и к непопулярным мерам предотвращения ДТП — вводили ограничения для движения различных видов транспорта или временное закрытие опасных участков трасс.