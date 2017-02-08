Полосы движения сузят на 50 перекрестках Москвы

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Столичные власти назвали участки городской дорожной сети, где в первую очередь будут сужены полосы движения и изменена работа светофоров ради уменьшения пробок.

Максим Строкер

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обнародовал свои планы перерисовать разметку на примерно полусотне перекрестков Москвы. Для первых девяти мест, где уже весной начнутся «малярные работы» на асфальте, уже утверждены новые схемы организации дорожного движения. Так, в Бутово на Варшавском шоссе в районе пересечения с Расторгуевским шоссе добавят по одной полосе движения в каждую сторону за счет сужения существующих.

На улице Верхние Поля в Марьино на пересечении с улицей Марьинский парк появится дополнительная полоса со стороны МКАД, как, кстати, и на улице Марьинский парк. На перекрестке улиц Шоссейной и Батюнинской улиц пересмотрят всю организацию движения. На выезде с Котляковского проезда на Каширское шоссе добавится четвертая полоса и изменится режим работы светофора на этом перекрестке. У Шоссейной улицы в районе подъезда к улице Полбина появится новый ряд для поворота направо, а светофор получит дополнительную секцию для поворота на улицу Полбина. Перед перекрестком с Саратовской улицей на Люблинской улице появится дополнительная полоса в сторону центра.

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На Коровинском шоссе, там где оно пересекается с Коровинским проездом, Ангарской и Дегунинской улицами, нарисуют на асфальте дополнительные карманы для поворачивающих налево — за счет сужения существующих полос. На перекрестке Талдомской улицы с Коровинским шоссе организуют по дополнительному ряду движения с обеих сторон. На улице Лобачевского при ее пересечении с Мичуринским проспектом оптимизируют разметку, чтобы машины пересекали его без перестроений. При съезде с внутренней стороны МКАД на Осташковское шоссе в область нарисуют островок безопасности.

Заметим, что узкие полосы движения характерны для большинства крупных городов Европы, — как вынужденная мера для, районов с плотной исторической застройкой. Другая причина уменьшения ширины полос движения кроется в том, что они способствуют снижению скорости движения машин — водители опасаются разгоняться в условиях, когда авто в соседних полосах едва не касаются зеркалами. В московских условиях водители легковушек, скорее всего, достаточно быстро привыкнут к новой разметке. Главное, чтобы «профессионалы» на грузовиках, фурах и автобусах научились бы безаварийно вписываться в сузившиеся коридоры движения и не цеплять при этом друг друга и легковую «мелочь».

превышение скорости, выделенная полоса, ПДД
8 февраля 2017
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