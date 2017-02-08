Полосы движения сузят на 50 перекрестках Москвы

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обнародовал свои планы перерисовать разметку на примерно полусотне перекрестков Москвы. Для первых девяти мест, где уже весной начнутся «малярные работы» на асфальте, уже утверждены новые схемы организации дорожного движения. Так, в Бутово на Варшавском шоссе в районе пересечения с Расторгуевским шоссе добавят по одной полосе движения в каждую сторону за счет сужения существующих.

На улице Верхние Поля в Марьино на пересечении с улицей Марьинский парк появится дополнительная полоса со стороны МКАД, как, кстати, и на улице Марьинский парк. На перекрестке улиц Шоссейной и Батюнинской улиц пересмотрят всю организацию движения. На выезде с Котляковского проезда на Каширское шоссе добавится четвертая полоса и изменится режим работы светофора на этом перекрестке. У Шоссейной улицы в районе подъезда к улице Полбина появится новый ряд для поворота направо, а светофор получит дополнительную секцию для поворота на улицу Полбина. Перед перекрестком с Саратовской улицей на Люблинской улице появится дополнительная полоса в сторону центра.