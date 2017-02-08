Специалисты назвали самые дорогие страны для автомобилистов

Жителям этого государства обслуживание автомобиля с бензиновым двигателем обходится в среднем в 708 евро ежемесячно, что является самым высоким показателем в Европе.

Следом за Норвегией идут Нидерланды — здесь автомобилисты отдают 695 евро. Бельгийцам машины также обходятся в круглую сумму: на их содержание водители тратят около 537 — 547 евро каждый месяц, и это третья строчка рейтинга.

Стоит также отметить, что самой «выгодной» страной оказалась Венгрия, где средний ежемесячный расход на автомобиль составляет 360 евро.