Специалисты назвали самые дорогие страны для автомобилистов

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Бельгийские аналитики провели исследование и выяснили, какая европейская страна является самой дорогой для водителей. Издание La Libre опубликовало результаты, согласно которым лидером рейтинга стала Норвегия.

Виктория Базылева

Жителям этого государства обслуживание автомобиля с бензиновым двигателем обходится в среднем в 708 евро ежемесячно, что является самым высоким показателем в Европе.

Следом за Норвегией идут Нидерланды — здесь автомобилисты отдают 695 евро. Бельгийцам машины также обходятся в круглую сумму: на их содержание водители тратят около 537 — 547 евро каждый месяц, и это третья строчка рейтинга.

Стоит также отметить, что самой «выгодной» страной оказалась Венгрия, где средний ежемесячный расход на автомобиль составляет 360 евро.

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8 февраля 2017
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