На российских дорогах появится светящееся покрытие

Своими планами с порталом М24 поделились представители Федерального дорожного агенства (Росавтодор). Специалисты компании займутся исследованиями, чтобы понять, возможно ли применение такого раствора на российских дорогах, ведь светящееся покрытие помогает водителям лучше ориентироваться в темноте и экономит электроэнергию.

Завкафедрой транспортной телематики и робототехники МАДИ Владимир Власов рассказал, что применение подобной технологии было бы очень кстати на дорогах России, так как в стране много плохо освещенных улиц, и зачастую даже не видно, где заканчивается проезжая часть. Он также отметил, что покрытие может поспособствовать повышению безопасности пешеходов, если использовать его вблизи переходов.

К слову сказать, специалисты Европы уже давно приступили к изучению данной инновационной технологии, однако о результатах своих экспериментов пока предпочитают не распространяться.