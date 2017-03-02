Федеральные трассы массово перекроют из-за таяния снега

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) объявило о планах ввести, начиная с апреля 2017 года, запрет на движение машин по федеральным трассам во всех регионах страны. Таким образом дороги будут защищать от последствий весеннего паводка.

Максим Строкер

Росавтодор официально объявил, что «В апреле 2017 года планируется введение специального порядка проезда грузового транспорта по федеральным трассам. Данные ограничения вводятся с целью обеспечения сохранности дорожного покрытия в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, а именно: в целях исключения их преждевременного разрушения». В соответствующем приказе ведомства говорится, что в весенний период на дорогах с «недостаточной несущей способностью дорожных конструкций» будет запрещено движение транспорта с большой весовой нагрузкой на ось.

«Ограничивается движение на тех дорогах (участках дорог), где прочность дорожных одежд не обеспечивает возможность пропуска тяжелых автомобилей», — уточняется в документе. Напомним, что весенняя погода уже начала активно разрушать дорожное покрытие не только на федеральных трассах, но и в городах и весях. Начиная с конца февраля даже в самых благополучных с точки зрения содержания асфальта городах и регионах дороги массово покрылись выбоинами и ухабами.

безопасность дорожного движения, бездорожье, дорога
2 марта 2017
155