Федеральные трассы массово перекроют из-за таяния снега

Росавтодор официально объявил, что «В апреле 2017 года планируется введение специального порядка проезда грузового транспорта по федеральным трассам. Данные ограничения вводятся с целью обеспечения сохранности дорожного покрытия в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, а именно: в целях исключения их преждевременного разрушения». В соответствующем приказе ведомства говорится, что в весенний период на дорогах с «недостаточной несущей способностью дорожных конструкций» будет запрещено движение транспорта с большой весовой нагрузкой на ось.

«Ограничивается движение на тех дорогах (участках дорог), где прочность дорожных одежд не обеспечивает возможность пропуска тяжелых автомобилей», — уточняется в документе. Напомним, что весенняя погода уже начала активно разрушать дорожное покрытие не только на федеральных трассах, но и в городах и весях. Начиная с конца февраля даже в самых благополучных с точки зрения содержания асфальта городах и регионах дороги массово покрылись выбоинами и ухабами.