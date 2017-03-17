Популярный порносайт запустил уникальный сервис для автомобилистов

Нет, эти ребята не устроили флешмоб по всему миру в виде групповых оргий на дорогах общего пользования, а выкатили на улицы американских городов специально оборудованные пикапы, которые… занялись уборкой территорий.

Ну и что, что автомобили брендированы соответствующей символикой, зато власти Нью-Джерси и Массачусетса теперь не сильно переживают о последствиях мощнейшего снегопада, обрушившегося на штаты. Акция проходит под лозунгами «долбить», «бороздить» и «вспахивать» — согласитесь, очень даже неплохая рекламная кампания для порнографического интернет-сервиса.