Популярный порносайт запустил уникальный сервис для автомобилистов

carstuckgirls.com
Крупнейший в мире видеохостинг PornHub, который с некоторых пор официально запрещен в России, инициировал любопытный сервис, призванный помочь одновременно и дорожным службам, и водителям.
Мирон Горин

Нет, эти ребята не устроили флешмоб по всему миру в виде групповых оргий на дорогах общего пользования, а выкатили на улицы американских городов специально оборудованные пикапы, которые… занялись уборкой территорий.

Ну и что, что автомобили брендированы соответствующей символикой, зато власти Нью-Джерси и Массачусетса теперь не сильно переживают о последствиях мощнейшего снегопада, обрушившегося на штаты. Акция проходит под лозунгами «долбить», «бороздить» и «вспахивать» — согласитесь, очень даже неплохая рекламная кампания для порнографического интернет-сервиса.

Но еще более любопытным является тот факт, что «сексуальных дорожников» можно вызвать в индивидуальном порядке, чтобы, например, очистить от снега, грязи и мусора двор или прилегающую к офису территорию. Как вы думаете, что нужно сделать для оформления заявки? Правильно — зайти на тот самый сайт.

Кстати сказать, представители «Порнхаба» не намерены ограничиваться лишь парой штатов, и в скором времени уборочные машины появятся в других американских городах. Интересно, если бы у нас на помощь вечно спящему в непогоду «Росавтодору» пришли «порнодружинники», власти сняли бы с них запрет на ротацию откровенных видеороликов в Сети?

безопасность дорожного движения, бездорожье, авария, ДТП, заторы, пробки, дорога
17 марта 2017
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