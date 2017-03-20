На московских дорогах снизят разрешенную скорость до 50 км/ч

Как рассказал журналистам глава ЦОДД Вадим Юрьев, скоростной лимит на столичных дорогах должен быть ужесточен — после благоустройства центральных улиц города там значительно увеличилось количество пешеходов. И вот, во избежание роста числа ДТП с их участием, власти хотели бы ограничить скорость движения автотранспорта до 50 км/ч.

Речь идет об улицах внутри Садового кольца, где по словам Юрьева просто необходимо ввести «стандарт, общепринятый во всех столицах». В настоящий момент уже готовится экспертное обоснование, после чего инициативу снова вынесут на обсуждение жителей столичного региона.