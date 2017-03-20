На московских дорогах снизят разрешенную скорость до 50 км/ч

Фото: Алеся Эстрина
Несмотря на то, что еще два года назад москвичи не поддержали снижения скоростного режима внутри Бульварного кольца до 40 км/ч, проголосовав против этой инициативы на портале «Активный гражданин», власти вновь решили поднять вопрос об ограничении максимально разрешенной скорости.
Мирон Горин

Как рассказал журналистам глава ЦОДД Вадим Юрьев, скоростной лимит на столичных дорогах должен быть ужесточен — после благоустройства центральных улиц города там значительно увеличилось количество пешеходов. И вот, во избежание роста числа ДТП с их участием, власти хотели бы ограничить скорость движения автотранспорта до 50 км/ч.

Речь идет об улицах внутри Садового кольца, где по словам Юрьева просто необходимо ввести «стандарт, общепринятый во всех столицах». В настоящий момент уже готовится экспертное обоснование, после чего инициативу снова вынесут на обсуждение жителей столичного региона.

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20 марта 2017
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