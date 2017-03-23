Штраф за нечитаемые номера поднимут до 5000 рублей

Ни для кого не секрет, что избежать штрафа за неоплаченную парковку сегодня можно, сняв с автомобиля номер, либо частично закрыв его от глаз цоддовских контролеров. Но, вероятно, уже совсем скоро подобным хитростям автомобилистов придет конец.

Документ, который рассматривается на заседании комитета по госстроительству, дополняет КоАП РФ новым составом правонарушения. При стоянке машины «на парковке, находящейся на территории общего пользования» без регистрационных знаков или с «жестянками», но установленными с нарушением ГОСТа (к примеру, вверх ногами) ее владелец будет оштрафован. Сюда же подпадают и авто с сознательно сокрытыми от камер парконов номерами, поэтому тряпочки и прочие бумажки таким хитрецам в скором времени избежать наказания уже не помогут.

Более того: законопроект предполагает и эвакуацию таких транспортных средств. А фиксировать новый вид нарушений будут органы исполнительной власти субъекта федерации. Правда, для этого МВД потребуется передать им соответствующие полномочия. Впрочем, за этим дело не постоит.