Штраф за нечитаемые номера поднимут до 5000 рублей

Фото: Вячеслав Василенко
Комитет Госдумы по госстроительству рассматривает законопроект, согласно которому владельцы оставленных на уличной парковке автомобилей с закрытыми регистрационными знаками будут оштрафованы на 2500, а в Москве и Санкт-Петербурге — на 5000 рублей.
Вячеслав Василенко

Ни для кого не секрет, что избежать штрафа за неоплаченную парковку сегодня можно, сняв с автомобиля номер, либо частично закрыв его от глаз цоддовских контролеров. Но, вероятно, уже совсем скоро подобным хитростям автомобилистов придет конец.

Документ, который рассматривается на заседании комитета по госстроительству, дополняет КоАП РФ новым составом правонарушения. При стоянке машины «на парковке, находящейся на территории общего пользования» без регистрационных знаков или с «жестянками», но установленными с нарушением ГОСТа (к примеру, вверх ногами) ее владелец будет оштрафован. Сюда же подпадают и авто с сознательно сокрытыми от камер парконов номерами, поэтому тряпочки и прочие бумажки таким хитрецам в скором времени избежать наказания уже не помогут.

Более того: законопроект предполагает и эвакуацию таких транспортных средств. А фиксировать новый вид нарушений будут органы исполнительной власти субъекта федерации. Правда, для этого МВД потребуется передать им соответствующие полномочия. Впрочем, за этим дело не постоит.

Фото: Вячеслав Василенко

Напомним, что еще в прошлом году мэр столицы Сергей Собянин заявил, что машины с закрытыми номерными знаками фактически будут приравниваться к представляющим общественную опасность террористическим объектам, а посему их необходимо эвакуировать на спецстоянки.

Об этом, в частности, говорится в пояснительной записке к новому документу — нарушители, скрывающие госзнаки своих авто, не дают возможность спецслужбам «реализовывать предупредительно-профилактические меры в сфере антитеррористической защищенности». А это значит, что помимо штрафа, водителям машин с нечитаемыми «жестянками» придется дополнительно раскошеливаться за эвакуацию и хранение транспортного средства на штрафстоянке.

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23 марта 2017
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