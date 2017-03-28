На столицу надвигается «ночь жестянщика»

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в столичном регионе. Их наблюдения показали, что за последние 36 часов на Москву обрушилось более половины месячной нормы осадков, преимущественно в виде снега. Плюсовая, в данный момент, температура воздуха превращает его в потоки воды, заливающие тротуары и проезжую часть улиц. Так продолжится до вечера, когда температура воздуха в городе опустится ниже нулевой отметки. Похолодание, как обещает прогноз, продлится несколько дней, до конца недели.
Синоптики пообещали, что уже к вечеру сего дня в столицу придет резкое похолодание. Потоки талой воды, заливающие сейчас городские улицы, превратятся в лед.
По этой причине вся вода, плещущаяся сейчас на московском асфальте превратится в лед. Этот погодный катаклизм не заслуживал бы особого внимания, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что значительное количество столичных автовладельцев Москвы, уже поменяли зимнюю резину на летнюю. На это их подвигла теплая погода, стоявшая в городе в течение практически всего марта. Скорее всего, они продолжат ездить «на лете» и во время похолодания, надеясь на авось. В связи с этим можно с высокой долей уверенности прогнозировать резкий всплеск аварийности в столичном регионе уже начиная с вечера 28 марта.
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