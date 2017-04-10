На федеральном шоссе, А 121 «Сортавала» в грязи застряли десятки машин

Антон Архипов
В интернете появились видеосвидетельства ужасающего состояния федеральной трассы А-121 «Сортавала». Не зная заранее о ее статусе, можно решить, что это — раскисшая по весне грунтовка, связывающая две соседние деревни.
Максим Строкер

Видеороликами, на которых запечатлены российские водители, покоряющие разбитые весной и безденежьем отечественные грунтовки, не удивить никого. Как выяснилось, подобные кадры можно снять не где-нибудь в сибирской глухомани, а совсем рядом, на федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Карелии. На видео, выложенным в интернет одним из попавших в неприятную ситуацию водителей, видно, что грузовики не могут проехать по дороге, по оси проваливаясь в раскисший грунт. Асфальта на этом участке федеральной (!) трассы не наблюдается в принципе.

«Глубина колеи — по колено. Вон кто-то пытался объехать вдалеке. ВАЗ-2110 просто стоит в обочине, потому что по дороге не проехать, и по обочине тоже», — комментирует происходящее на экране автор ролика. Судя по видео, в общей сложности, несколько десятков большегрузных машин застряло на злополучном участке «Сортавалы».

Картина буксующих в грязи на федеральной трассе дальнобойщиков заставляет вспомнить о пресловутой системе «Платон», которую создали чтобы собирать с дальнобойщиков деньги за проезд пр федеральным дорогам, и пускать их на ремонт российских направлений. Как оказалось, система «Платон» выгодна, преимущественно, лишь ее оператору — компании ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы». Например, за 2016 год с владельцев большегрузов собрали примерно 16,7 млрд. рублей. Из них 10,6 млрд рублей, по данным informatio, пошло в счет оплаты «услуг» оператора системы. А дорожным фондам, соответственно, досталось всего чуть более 6 млрд.

Зато на коллегии Федерального дорожного агентства по итогам дорожного сезона 2016 года первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что «дорожное хозяйство развивается динамично» и к концу 2016 года в соответствие нормативам приведено 71% трасс. А пока мы гадаем, входит ли «Сортавала» в эти убедительные проценты, соседи-финны с удивлением смотрят на карельские дорожные страдания. Поскольку в Финляндии, в точно таких же природных условиях, шоссе калибра А-121 «Сортавала» до подобного состояния пока никто довести не умудрился.

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10 апреля 2017
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