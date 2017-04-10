На федеральном шоссе, А 121 «Сортавала» в грязи застряли десятки машин

Видеороликами, на которых запечатлены российские водители, покоряющие разбитые весной и безденежьем отечественные грунтовки, не удивить никого. Как выяснилось, подобные кадры можно снять не где-нибудь в сибирской глухомани, а совсем рядом, на федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Карелии. На видео, выложенным в интернет одним из попавших в неприятную ситуацию водителей, видно, что грузовики не могут проехать по дороге, по оси проваливаясь в раскисший грунт. Асфальта на этом участке федеральной (!) трассы не наблюдается в принципе.

«Глубина колеи — по колено. Вон кто-то пытался объехать вдалеке. ВАЗ-2110 просто стоит в обочине, потому что по дороге не проехать, и по обочине тоже», — комментирует происходящее на экране автор ролика. Судя по видео, в общей сложности, несколько десятков большегрузных машин застряло на злополучном участке «Сортавалы».