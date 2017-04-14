Открываются новые платные участки автомобильных трасс

Фото: "Автодор-платные дороги"
Сбор денег с безответного населения — занятие исключительно увлекательное. «Автодор» с удовольствием участвует в этой игре и каждый год плодит все новые платные участки междугородных трасс. Так, в 2017 году будут введены в строй еще три таких отрезка.
Эдуард Раскин

Как сообщил в интерью радио «Страна» заместитель председателя Правления ГК «Автодор» Александр Носов, на трассе М-11 «Москва-Санкт-Петербург» планируется взимать плату за проезд по участку 208−258 км — от Твери до объездной дороги вокруг Вышнего Волочка. Трасса станет целиком платной в 2018 году, и страшно представить, скольку будет стоить проезд по ней, учитывая нынешние сумасшедшие тарифы на действующих отрезках.

Кроме того, на дороге М-3 «Украина» платный отрезок продлится растянется до 194 километра. На многострадальной М-4 «Дон», которой, собственно говоря, настоятельно требуется благоустройство на протяжении 60 км после Воронежа, вместо этого будет введен платный режим на юге Ростовской области — с 1091 по 1119 км.

платные дороги, дорога
14 апреля 2017
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