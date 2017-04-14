Открываются новые платные участки автомобильных трасс

Как сообщил в интерью радио «Страна» заместитель председателя Правления ГК «Автодор» Александр Носов, на трассе М-11 «Москва-Санкт-Петербург» планируется взимать плату за проезд по участку 208−258 км — от Твери до объездной дороги вокруг Вышнего Волочка. Трасса станет целиком платной в 2018 году, и страшно представить, скольку будет стоить проезд по ней, учитывая нынешние сумасшедшие тарифы на действующих отрезках.

Кроме того, на дороге М-3 «Украина» платный отрезок продлится растянется до 194 километра. На многострадальной М-4 «Дон», которой, собственно говоря, настоятельно требуется благоустройство на протяжении 60 км после Воронежа, вместо этого будет введен платный режим на юге Ростовской области — с 1091 по 1119 км.