16 апреля перекроют ряд московских улиц

Так, на юго-западе Москвы движение ограничат на улицах Рузская (от ул. Покрышкина до ул. Коштоянца) и Фестивальная (от Ленинградского шоссе до Смольной улицы), а также на Боровском и Востряковском шоссе (от Никулинской до Озерной улицы), сообщает ТАСС.

На востоке столицы нельзя будет проехать по Суздальской улице в сторону области (от ул. Городецкая до Николо- Архангельского проезда), по Проектируемому проезду № 326 (от Салтыковской улицы до Николо-Архангельского проезда) и по Вешняковской улице (от площади Адмирала Кабрала до ул. Красный Казанец).

Перекроют и дороги вблизи кладбищ: ограничения установят на Новосходненском шоссе (от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище), на дороге от деревни Шемякино до входа на Перепечинское кладбище и на пр-д Стратонавтов (от Волоколамского проезда до Тушинской площади). Закроют проезд по Пятницкому шоссе (от МКАД до улицы Барышиха), улице Адмирала Корнилова (от Калужского до Киевского шоссе) и дублеру Каширского шоссе в сторону области от улицы Маршала Захарова до метро «Домодедовская». Также придется объезжать Молодцовский проезд и путепровод через Симферопольское шоссе на подъезде к Щербининскому кладбищу.