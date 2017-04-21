Автомобилистов хотят пустить на «выделенки» в рабочие дни

Представители НАС предлагают внести поправки в ПДД, позволяющие передвигаться по полосам «А» всем транспортным средствам без исключения с 21:00 до 06:00 часов. Только вот непонятно, для чего автомобилистам понадобится «выделенка» ночью, если в означенное выше время дороги и без того прекрасно «едут».

Заторы поздними вечерами возникают лишь точечно, причем в этом случае на ряде участков полосы для общественного транспорта водители занимают своими машинами, не спрашивая разрешения у властей. Поэтому сомнительную инициативу НАС иначе как самопиаром (к тому же не самым умным) не назвать. Как, впрочем, и не стоит рассчитывать на то, что этот бесполезный посыл одобрит Дмитрий Медведев.

Стоит напомнить, что сейчас рядовым автомобилистам разрешено ездить по «выделенкам» в праздничные и выходные дни, а на некоторых магистралях — только по воскресеньям. Наказание за нарушение п. 18.2 ПДД предусматривает штраф в размере 1500 рублей, а в Санкт-Петербурге и Москве — 3000 рублей.