Плохие дороги Москвы спровоцировали резкий рост ДТП

Так, лидер московского отделения «Общероссийского народного фронта» Вячеслав Лысаков, ссылаясь на статистику ГИБДД утверждает, что в 1 квартале 2017 года в столице зафиксирован резкий — на 43% - рост погибших в ДТП из-за неудовлетворительных условий содержания и обустройства дорог. Проблемы дорожного покрытия стали причиной 537 аварий, в которых погибло 43 человека и ранено 632. А в районах Бибирево, Крюково, Можайский, Печатники, Щербинка количество таких аварийу величилось в 4−6 раз.

Решить эту проблему взялись эксперты и активисты «Общероссийского народного фронта», запустив проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Благодаря ему на интерактивной карте столицы появилось более 100 точек, сигнализирующих об аварийных участках и неудовлетворительном качестве дорожного полотна. Активистами ОНФ Москвы проведено 35 рейдов и отправлено около 90 запросов в соответствующие органы. Правда, на данный момент ситуация исправлена лишь по 7 сигналам москвичей.