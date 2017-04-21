Плохие дороги Москвы спровоцировали резкий рост ДТП

Фото: Наталья Мущинкина
Недавно вступил в силу федеральный закон, предусматривающий ответственность за ремонт, реконструкцию и содержание дорог, если нормы безопасности нарушены. Теперь максимальный размер штрафа для юридических лиц, если участник дорожного движения получил ущерб здоровью легкой или средней степени тяжести, составляет 500 000 рублей. Штрафы для должностных лиц также увеличены. Однако столичных чиновников это, похоже, не очень пугает.
Ефим Розкин

Так, лидер московского отделения «Общероссийского народного фронта» Вячеслав Лысаков, ссылаясь на статистику ГИБДД утверждает, что в 1 квартале 2017 года в столице зафиксирован резкий — на 43% - рост погибших в ДТП из-за неудовлетворительных условий содержания и обустройства дорог. Проблемы дорожного покрытия стали причиной 537 аварий, в которых погибло 43 человека и ранено 632. А в районах Бибирево, Крюково, Можайский, Печатники, Щербинка количество таких аварийу величилось в 4−6 раз.

Решить эту проблему взялись эксперты и активисты «Общероссийского народного фронта», запустив проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Благодаря ему на интерактивной карте столицы появилось более 100 точек, сигнализирующих об аварийных участках и неудовлетворительном качестве дорожного полотна. Активистами ОНФ Москвы проведено 35 рейдов и отправлено около 90 запросов в соответствующие органы. Правда, на данный момент ситуация исправлена лишь по 7 сигналам москвичей.

штрафы, суд, страхование, страховые выплаты, полис страхования, ущерб, возмещение ущерба, безопасность дорожного движения, бездорожье, авария, ДТП, дорога, ГИБДД, дептранс
21 апреля 2017
184