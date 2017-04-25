Как покорить Эльбрус на собственном автомобиле

Так, в Кабардино-Балкарской Республике ведется капремонт 16-километрового участка федеральной трассы А158 Прохладный-Баксан-Эльбрус — единственной, повторимся, магистрали, ведущей к местным горным курортам. После ремонта дорога будет соответствовать европейским стандартам, а ее пропускная способность увеличится. Что весьма актуально если учесть, что даже в межсезонье здесь проходит более 5000 автомобилей в день, а в пиковый отпускной период интенсивность движения достигает 10 000 авто в сутки.

Для производства работ по капитальному ремонту дорожники используют специальную геосетку, которая поможет предотвратить проседания дорожного полотна, образование трещин и увеличит срок службы покрытия. Параллельно на данном участке проводится ремонт остановочных комплексов, обустройство тротуаров и искусственного освещения. Правда, не только к грядущим майским праздникам, но и вообще к летнему сезону-2017 этот участок магистрали реконструировать не успеют — работы должны завершиться лишь к октябрю.

А полностью трассу А158 Прохладный-Баксан-Эльбрус протяженностью более 100 км отремонтируют только к середине 2019 года. Однако уже сейчас в порядок приведены участки с 0 по 50 км.