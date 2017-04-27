Из-за подготовки к параду в Москве перекроют около двадцати улиц

27 апреля и 3 мая репетиция военного парада начнется в 17:00, а 7 мая — в 5:00, как и само мероприятие 9-го числа. В связи с подготовкой к празднику на это время перекроют несколько столичных улиц в центре города.

Так, внутри Садового кольца движение ограничат непосредственно на Красной площади, на улицах Моховая, Воздвиженка, Новый Арбат, Тверская и Охотный ряд, а также на Кремлевской и Москворецкой набережных и Большом Каменном и Большом Москворецком мостах. Придется объезжать Театральный и Китайгородский проезд, Новую, Боровицкую и Болотную площади, Новинский, Страстной и Тверской бульвары и Большой Путинковский переулок. При этом по самому Садовому кольцу движение будут затруднено на участке от Кутузовского проспекта до ул.1-я Тверская-Ямская.

Кроме того, перекроют улицы Нижние Мневники и Мневники, Красная Пресня и Баррикадная, а также Звенигородское шоссе.