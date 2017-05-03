В среду вечером движение будет перекрыто на двадцати пяти московских улицах

Как сообщает ТАСС, движение будет перекрыто по улицам Нижние Мневники и Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальной площади, Тверская и Охотный ряд, Театральному проезду, Новой площади, Китайгородскому проезду, Москворецкой и Кремлевской набережным, Боровицкой площади, улицам Моховая, Воздвиженка и Новый Арбат, Новинскому, Страстному и Тверскому бульварам, Б. Путинковскому переулку, Б. Москворецкому мосту, ул. Болотная, Болотной площади, ул. Солянка и Б. Каменному мосту.

Тем, кто рискнул сегодня выехать на личном автомобиле в районы, прилегающие к этим улицам, нужно иметь в виду, что движение по ним закроют чуть раньше, чем объявлено — по крайней мере, на полчаса.

Госавтоинспекция просит столичных водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.