В ближайшие месяцы подъезд к аэропорту «Шереметьево» будет затруднен

На участке Лобня — ­аэропорт Шереметьево до поворота на автодорогу Клязьма — Свистуха вводится одностороннее движение, сообщается на сайте Главного управления дорожного хозяйства Московской области. Маршруты автобусов, следующих из Химок и микрорайона Павельцево, а также маршруты в Лобню и в микрорайон Павельцево, будут проходить в объезд — через Международное и Ленинградское шоссе, и далее через Шереметьевское шоссе. Автобусные маршруты из Лобни останутся без изменения.