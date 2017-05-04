В ближайшие месяцы подъезд к аэропорту «Шереметьево» будет затруднен

На участке Лобня — аэропорт Шереметьево до поворота на автодорогу Клязьма — Свистуха вводится одностороннее движение, сообщается на сайте Главного управления дорожного хозяйства Московской области. Маршруты автобусов, следующих из Химок и микрорайона Павельцево, а также маршруты в Лобню и в микрорайон Павельцево, будут проходить в объезд — через Международное и Ленинградское шоссе, и далее через Шереметьевское шоссе. Автобусные маршруты из Лобни останутся без изменения.
С 10 мая по 31 июля в связи с реконструкцией Старошереметьевского шоссе движение транспортных средств между Шереметьево-1 и Шереметьево-2 будет ограничено.
Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что реконструкция Старошереметьевского шоссе началась в июле 2016 года на участке протяженностью 7,2 км, включая строительство кольцевой развязки на месте пересечения шоссе и автодороги Клязьма-Свистуха. Работы планируется завершить в конце 2017 года.
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