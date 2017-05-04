В Московской области начался масштабный ремонт дорог

Как сообщил телеканал «360», голосование на портале «Добродел» стартовало в апреле. В нем приняло участие 6,5 тысяч человек. После обработки их мнений было выбрано 190 дорожных участков, требующих реманта в первую очередь.

Еще одним отличием стало то, что дороги будут отремонтированы с помощью новых немецких асфальтоукладчиков, которые могут за час положить покрытие на 13 тысячах квадратных метров. «Дорога монолитная, нет ни поперечных, ни продольных швов. Выполняется во всю ширину, что создает качественное, ровное и долговечное покрытие», — отметил Владимир Ефремов, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Всего в ведении Мосавтодора находится 25 асфальтобетонных заводов. Их расположение на территории Подмосковья позволяет без задержек подвозить асфальт ко всем участкам запланированного ремонта. Кстати, только по жалобам жителей области в этом году будет обновлено 400 км региональных дорог.

Хочется надеяться на то, что ситуация, когда одна русская беда ремонтирует другую, изменится уже в ближайшем будущем, однако портал «АвтоВзгляд» не столь оптимистичен по этому поводу.