Почему Москва встала в 8-балльных пробках

Загруженность дорог Москвы утром 16 мая зашкалила за 8 баллов. В Москве из-за дождя образовались многокилометровые дорожные пробки. Синоптики утверждают, что во вторник в столице выпадет до 20% от месячной нормы осадков, то есть 8−10 миллиметров. Количество машин на улицах города сегоня соответствует среднестатистическим показателем. Но дождливая погода каким-то магическим образом воздействует на мозги столичных водителей. У экспертов портала АвтоВзгляд сложилось впечатление, что сырость под колесами авто лишает среднестатистического драйвера, как минимум половины IQ, из-за чего он перестает адекватно оценивать дорожную обстановку, практически спит с открытыми глазами и совершает бессмысленные маневры. Из-за массового «дождевого отупления» сидящих за рулем граждан город затыкается в повсеместных заторах.

Так, согласно данным текущего дорожного мониторинга, проблемы возникли на улицах районов, расположенных восточнее Алтуфьевского шоссе, серьезные пробки практически заблокировали движение по Ленинградскому, Можайскому, Дмитровскому и Каширскому шоссе, Волгоградскому, Рязанскому и Ленинскому проспектам, а также в обоих направлениях движения по северной и южной частям МКАД. Встало и третье транспортное кольцо. В центре города ситуация усугубляется еще и тем, что на Садовом и Бульварном кольцах сейчас идет ежегодная капитальная реконструкция всего и вся на проезжей части. Сочетание строительных раскопок и дождя делают районы, прилегающие к этим улицам, практически недоступными для автотранспорта.