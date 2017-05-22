В Москве появится еще 54 светофора с дополнительной подсветкой

– Подсветка появится во всех округах города Москвы: например, на переходах на Варшавском шоссе, Ленинском проспекте, Севастопольском проспекте, ул. Чертановская, Дмитровском шоссе, ул. Липецкая, а также на других участках. Итоговый список адресов в проработке. В настоящий момент готовится соответствующая конкурсная документация, — рассказал руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) Вадим Юрьев агентству «Москва».

Он отметил, что в минувшем году в рамках эксперимента системой подсветки опоры оснастили пять светофоров, три из которых расположены на перекрестках Москвы, а еще два — в Зеленограде. По словам главы ЦОДД, испытания инновационной технологии прошли успешно.

Г-н Юрьев уверен, что широкое применение этой системы приведет к снижению количества ДТП, ведь в странах, где подобная технология уже используется, аварийности уменьшилась на 40%.