Московские власти создали собственную ДПС

Фото: Геннадий Черкасов
Центр организации дорожного движения выпустил на столичные дороги экипажи специального патрулирования, призванные, как утверждают в ведомстве, «повысить дисциплину участников дорожного движения».
Мирон Горин

В обязанности «Дорожного патруля» входит мониторинг дорожной инфраструктуры, оказание помощи при ДТП и содействие экстренным службам в случае возникновения чрезвычайных происшествий.

Сотрудники ЦОДД должны курсировать по улицам Первопрестольной в поисках обнаружения объектов, в том числе и машин, мешающих проезду автотранспорта. Кроме того, «цоддовцы» обязаны помочь водителям с оформлением ДТП, если авария подпадает под так называемый европротокол, а также принять меры к оперативному освобождению проезжей части от аварийных автомобилей.

Планируется, что в ближайшем будущем на столичных магистралях появится 30 экипажей «Дорожного патруля». Пока же во всей Москве их только пять.

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24 мая 2017
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