Московские власти создали собственную ДПС

В обязанности «Дорожного патруля» входит мониторинг дорожной инфраструктуры, оказание помощи при ДТП и содействие экстренным службам в случае возникновения чрезвычайных происшествий.

Сотрудники ЦОДД должны курсировать по улицам Первопрестольной в поисках обнаружения объектов, в том числе и машин, мешающих проезду автотранспорта. Кроме того, «цоддовцы» обязаны помочь водителям с оформлением ДТП, если авария подпадает под так называемый европротокол, а также принять меры к оперативному освобождению проезжей части от аварийных автомобилей.

Планируется, что в ближайшем будущем на столичных магистралях появится 30 экипажей «Дорожного патруля». Пока же во всей Москве их только пять.