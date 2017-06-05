«Автодор» построит еще одну платную трассу — до аэропорта Домодедово

Как сообщает агентство ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Сергей Кельбах:

- Хозяевам «Домодедово» проект интересен, вопрос заключается в том, что они убедительно просят структурировать проект так, чтобы там было какое-то государственное финансирование. Небольшое, в пределах 10—15%, но надо, чтобы государство участвовало, — сказал он и намекнул, что частные инвестиции поступят от владельцев аэропорта.

Стоимость строительства оценивается в 11,5—12 млрд. рублей, протяженность платного участка составит 6,5 км. Кстати, в 2014 году эта сумма составляла 10 млрд. Ранее предполагалось государственно-частное финансирование этого проекта в соотношении 50 на 50, что оказалось неподъемным для государственного бюджета.

Идея, несомненно, здравая — дать возможность простаивающим в подмосковных пробках пассажирам пусть даже за деньги, но добраться до аэропорта вовремя. Вопрос как всегда заключается только в ее реализации. Ведь опыт «Шереметьево» показывает, что реального облегчения автомобилисты не получат, поскольку владельцы трассы наверняка захотят и тут срубить побольше денег, пользуясь безвыходным положением тех, кто опаздывает на свой рейс.