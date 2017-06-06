В Москве появится услуга мототакси

– Мы сотрудничаем только с партнерами-таксопарками, у нас нет своих автомобилей. Если появится такой мотопарк — есть смысл рассмотреть партнерство с ним, — приводит слова представителей «Яндекс.Такси» портал «М24».

В свою очередь, в компании Uber появление uberMOTO в России пока никак не комментируют.

– Мы в Uber верим, что современные технологии могут улучшить транспортную доступность, снизить загруженность дорог, обеспечить быстрое и комфортное перемещение по городу для всех жителей мегаполисов. Мы постоянно работаем над новыми идеями и анализируем возможности внедрения различных сервисов, — рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе компании.

Как бы там ни было, до реализации этой сомнительной идеи пройдет еще немало времени. Как минимум, необходимо определить критерии, согласно которым будет проводится набор водителей, а также установить требования к их транспортным средствам. Кроме того, нужно решить вопрос с экипировкой: составить список того, что должно входить в набор для пассажира, который придется возить с собой таксистам-мотоциклистам. И, разумеется, продумать, каким образом организовать страхование жизни пассажира.