Зачем поливают дороги в дождь

Вид коммунальных машин, поливающих во время или сразу после дождя городские улицы и магистрали, чаще всего вызывает у широких масс автомобилистов приступы ненависти к чиновникам, разбазаривающих таким образом деньги муниципальных бюджетов и ухудшающих и без того напряженную обстановку на дороге. Однако не все так плохо с мозгами у коммунальщиков: «осваивать» деньги налогоплательщиков там умеют гораздо более изящными и незаметными способами. Поливальные же работы во время дождя продиктованы исключительно соображениями практическими. Во-первых, любой более или менее приличный дождь смывает на проезжую часть грунт с газонов и мусор с прилегающих территорий. При высыхании земля превратится в пыль, которую будет крайне трудно удалить с дороги. Чтобы проще было все это потом убрать, поливальные машины струями воды уже во время дождя сметают мусор к обочинам.

А затем, уже после прекращения осадков, мусороуборочные машины восут в свое чрево все эти гадости. Но даже если дождик лишь намочил асфальт, не вызвав ничего похожего на «селевые потоки», коммунальщики с удовольствием пользуются таким подарком природы и выпускают поливальные машины на улицы. Дело в том, что упавшая с неба вода не просто смачивает асфальт, но и проникает при этом в его микронеровности, растворяя или просто разжижая всевозможные загрязнения — частицы пыли, нефтепродкутов и прочего. При этом последние теряют сцепление с асфальтобетонным покрытием дороги и их становится проще смыть струей «поливалки». Отковырянная таким образом от дороги грязь сбивается к бордюрам, где ее через некоторое время также собирают мусороуборочные машины.