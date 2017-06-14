На ряде московских улиц ограничат движение

Ограничение движения будет действовать 18 июня с 6 часов утра до 3 ночи, 21 и 25 июня с 6 утра и до полуночи, а также 2 июля с 6 утра до 21 вечера. Оно распространяется на Проектируемый проезд № 5219, Проектируемый проезд № 5484, проезд Стратонавтов на участке от Волоколамского проезда до д. 4 стр.1, Тушинскую площадь от проезда Стратонавтов до Волоколамского шоссе, Южный и Северный дублеры Волоколамского шоссе, а также выезды с улицы Летная на дублер Волоколамского шоссе в районе д. 77 стр. 1 и д. 73 корп.1 стр. 1 по Волоколамскому шоссе. Будут закрыты выезды на северный дублер Волоколамского шоссе в районе д. 88 стр.8 и от д. 88 стр.1 до д. 90 стр.3. Перекроют движение автотранспортных средств по съездам с Южного дублера к стадиону «Открытие Арена» на участке от Волоколамского проезда до дороги через бывшую воинскую часть.

Также в связи с временным введением запрета разворота и левого поворота при движении в область на участке Волоколамский проезд — Проектируемый проезд №3959, а также запрета прямого хода и левого поворота в центр с Проектируемого проезда №3959 власти Москвы просят обратить внимание на режим работы светофоров.