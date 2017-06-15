На части подмосковных магистралей снижена максимальная скорость

Изменения коснутся отдельных участков Можайского, Рогачевского, Пятницкого, Егорьевского, Волоколамского, Каширского, Носовихинского и Старосимферопольского шоссе, а также автомобильных дорог Москва—Жуковский и Щелково—Фряново. Всего в представленном министерством списке перечислено 159 населенных пунктов, где максимальная скорость теперь ограничена 50 км/ч.

— Ограничение максимально разрешенной скорости направлено на снижение количества погибших в ДТП,— разъяснил «Коммерсанту» министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.— Почти 40% человек погибает в ДТП именно в населенных пунктах. При этом основными видами нарушений являются наезды на пешеходов и встречное столкновение транспортных средств'.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что планы по изменению скоростного режима движения давно уже волнуют умы столичных чиновников. В частности, они хотели бы снизить допустимый порог в зоне Бульварного кольца с 60 км/ч до 40 км/ч.