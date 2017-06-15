Власти РФ начнут строительство Сахалинского моста

Глава государства заявил, что в настоящее время рассматривается возможность возведения нового моста или возобновления строительства тоннеля на полуостров Сахалин. По словам президента, это могло бы поспособствовать повышению значимости Транссибирской магистрали.

– Такие идеи были давно — еще при Сталине. Сейчас мы реанимируем эти планы. Эти было бы полезно для сохранения территориальной целостности страны, — отметил Путин.

По предварительным подсчетам строительство Сахалинского моста обойдется государству не менее, чем в 286 млрд. рублей — и это без учета подъездных путей.

Напомним, что еще в 1950 году Советом Министров СССР было принято решение о сооружении тоннеля, однако по финансовым причинам проект так и не реализовали. С 1973 года Сахалин связан с материком исключительно паромной переправой Ванино — Холмск.