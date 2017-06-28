Названа дата окончания кошмарных «раскопок» в центре Москве

«Поставлена задача — до конца августа все реконструкционные работы по программе Моя улица должны быть закончены. До конца августа, даже до 25-го, до 20-го числа. Часть дорог уже открыта для прохода и движения, и мои коллеги стараются как можно быстрее все закончить и быстрее освободить пешеходную и проезжую части», —заявил заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Кроме того он сообщил, что будущем 2018 году работы по программе не будут столь масштабными и коснутся лишь небольших участков дорог и улиц. По его словам, они «не отразятся на дорожном движении в таких масштабах, как сейчас».

Напомним, что в 2017 году в рамках программы «Моя улица» в Москве планируется перекопать в обще сложности 87 улиц, набережных и площадей. Новые пешеходные зоны организуют в районе Лубянки, Варварки, Волхонки, станции метро «Кропоткинская». На Бульварном кольце масштабные «раскопки» ведутся на Гоголевском, Покровском и Яузском бульварах. Садовое кольцо превращено в стройплощадку на Земляном Валу, Смоленской, Смоленской-Сенной, Малой Сухаревской и Большой Сухаревской и Самотечной площадях. Внимание реконструкторов по полной программе привлекли Краснопресненская, Ростовская, Смоленская, Саввинская, Болотная, Котельническая, Гончарная, Пречистенская, Лужнецкая, Москворецкая, Андреевская и Якиманская набережные. В связи со столь масштабным освоением средств из московского бюджета проезд и проход в центре Москвы этим летом оказались крайне затруднены.