С 1 по 3 июля в центр Москвы лучше не въезжать

С 1 по 3 июля строительная техника придет на Петровский, Сретенский, Тверской и Страстной бульвары. Движение по ним будет сильно ограничено. Так, на нечетных сторонах Петровского и Сретенского бульваров машины не смогут проехать с 19:00 1 июля по 06:00 2 июля. А по Тверскому и Страстному бульварам нельзя будет проехать с 19:00 2 июля до 06:00 3 июля.

При этом, если по гамбургскому счету, автомобильное движение тут затруднено уже сейчас, поскольку подготовку к основным работам дорожники начали уже в минувший понедельник. Успокаивает одно — эти перекрытия бульваров будут вроде бы последними и в ближайшие годы никаких строек здесь уже вестись не будет.

Напомним, что этим летом движение в центре города так же парализуют дорожные работы на Садовом и Кремлевском кольцах.