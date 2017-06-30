Тропической силы ливень почти парализовал движение в Москве

Пробки величиной до восьми баллов зафиксированы в столице после мощнейших ливней с грозой и шквалистым ветром, обрушивщшихся на Москву во второй половине дня 30 июня, сообщает «Яндекс.Пробки». По данным сервиса, МКАД загружен на севере и северо-западе (внешняя сторона), западе (в обе стороны), юго-западе (внешняя сторона), юге и юго-востоке с внутренней стороны, востоке (в обе стороны). От съезда на Косинскую эстакаду до ул. Липецкая образовалась 20-километровая пробка. На Третьем транспортном кольце свободным от затора остаются лишь участки в Пресненском районе (внешняя сторона).

С внешней стороны ТТК в Даниловском районе, внутренняя сторона в Красносельском районе также свободна. На всей остальной протяженности дороги скорость потока не поднимается выше 40 км/ч. На Садовом кольце скорость движения в отдельных участках упала до 2 км/ч, свободными остаются участки в районе Арбата (внутренняя сторона), в Басманном районе (внутренняя сторона), и в районе Якиманка (внешняя сторона).

Также заторы наблюдаются на улицахТверская, Неглинная, Большая Лубянка, Петровка и на центральных набережных. Загружено Бульварное кольцо за исключением участков в районе Арбата. Ситуацию усугубляют ремонтные работы, развернутые этим летом властями по всему центру города. На данный момент в ГУП «Мосводосток» поступило лишь 30 сообщений о подтоплениях. Однако продолжающееся выпадение осадков обещает увеличить эту статистику.