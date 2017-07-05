Кошмарные заторы из-за ремонтов в Москве рассосутся через два месяца

— Конечно, в настоящее время ситуация сложная на дорогах Москвы из-за реконструкции улиц, но я думаю, что она восстановится в ближайшие месяц-полтора, — сказал Собянин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Об этом сообщило РИА «Новости».

Напомним, что ранее на эту же тему высказывался заммэра столицы Максим Ликсутов.

— Поставлена задача — до конца августа все реконструкционные работы по программе Моя улица должны быть закончены. До конца августа, даже до 25-го, до 20-го числа. Часть дорог уже открыта для прохода и движения, и мои коллеги стараются как можно быстрее все закончить и быстрее освободить пешеходную и проезжую части, —заявлял он.

В 2017 году в рамках программы «Моя улица» в Москве планируется перекопать в обще сложности 87 улиц, набережных и площадей. Новые пешеходные зоны организуют в районе Лубянки, Варварки, Волхонки, станции метро «Кропоткинская». На Бульварном кольце масштабные «раскопки» ведутся на Гоголевском, Покровском и Яузском бульварах. Садовое кольцо превращено в стройплощадку на Земляном Валу, Смоленской, Смоленской-Сенной, Малой Сухаревской и Большой Сухаревской и Самотечной площадях.

Внимание реконструкторов по полной программе привлекли Краснопресненская, Ростовская, Смоленская, Саввинская, Болотная, Котельническая, Гончарная, Пречистенская, Лужнецкая, Москворецкая, Андреевская и Якиманская набережные. В связи со столь масштабным освоением средств из московского бюджета проезд и проход в центре Москвы этим летом оказались крайне затруднены.