Количество паркоматов в Москве вырастет на четверть

Как сообщает сайт мэра Москвы, количество паркоматов вырастет 195 штук уже в этом году.

— Количество активных пользователей парковочным пространством интенсивно растет: всего с 2012 года в нашей системе зарегистрировались около шести миллионов активных пользователей, а с начала этого года — более миллиона. Мы стараемся обеспечить для них максимальный комфорт и доступность всех возможных способов оплаты, — сообщил генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Александр Гривняк. — Для наибольшего удобства автомобилистов, предпочитающих оплачивать стоянку через паркоматы, мы приняли решение об установке дополнительных устройств.

Терминалы появятся в районах Северное и Восточное Измайлово, Перово, Строгино, Южное Тушино, Орехово-Борисово Южное, Марьина Роща, Люблино и других. Дополнительные паркоматы установят также на вылетных магистралях и на основных улицах города — Рязанском проспекте, Варшавском шоссе, Волгоградском проспекте, улице Косыгина.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что сейчас в Москве действует более 800 паркоматов.