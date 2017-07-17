Аварийность в Подмосковье резко снизилась

Уровень безопасности движения на подмосковных трассах повысился благодаря совершенствованию дорожной инфраструктуры, сообщает Росавтодор. В прошлом году подведомственным ему ФКУ «Центравтомагистраль» было отремонтировано свыше 300 километров дорожной сети в области, обустроено 32 километра линий электроосвещения, возведено два новых наземных пешеходных перехода, установлено 25 дополнительных светофоров.

В результате удалось снизить аварийность на трассах М-5 «Урал» на 38%, М-9 «Балтия» на 30%, М-2 «Крым» на 33%, на подъездной дороге к аэропорту «Домодедово» на 43%, Ярославском шоссе на 15% и Дмитровском шоссе на 28%.

В этом году в планы «Центравтомагистрали» входит ремонт более 300 километров федеральных трасс, а также 35 искусственных сооружений — мостов, путепроводов, подземных переходов и водопропускных труб.