Три автобуса разбились в ДТП за один день

Фото: www.ozodagon.com
Сразу три дорожные аварии с участием автобусов произошли в России утром 19 июля. В Пермском крае по вине водителя, который не справился с управлением, машина перевернулась, в Саратовской области — автомобиль врезался в фонарный столб. А в Пятигорске маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли три человека.
Виктория Базылева

Как сообщает РИА «Новости», страшное ДТП с участием маршрутного автобуса и мусоровоза в Пятигорске унесло жизни троих человек: двух женщин и мужчины. Кроме того, еще восьмерых пассажиров госпитализировали с травмами разной степени тяжести. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку — пока не выдвигаются даже предварительные версии случившегося. Кто виноват — также непонятно.

В Пермском крае в двенадцатом часу дня автобус, направлявшийся из Краснокамска в Пермь, улетел в кювет. В момент аварии в салоне машины находилось 15 человек, десять из которых (в том числе двое детей) получили травмы. По данным местных СМИ, ДТП произошло по вине водителя автобуса, не справившегося с управлением транспортного средства в повороте.

Еще она авария случилась в Саратовской области в 6:50 утра на 18-м километре автодороги Балаково — Балаковская АЭС. Автобус KIA, перевозивший 30 сотрудников атомной станции, врезался в световую опору. К счастью, обошлось без погибших — несерьезные травмы получили только две женщины. Причины инцидента называются те же: «Водитель автобуса не справился с управлением».

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19 июля 2017
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