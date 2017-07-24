На жалобы по штрафам за неоплаченную парковку ответят он-лайн

Как сообщается на официальном сайте Мэра Москвы, пользователи портала «Автокод» теперь могут в режиме он-лайн посмотреть электронную копию решения по обжалованию штрафов за неоплаченную парковку. Чтобы ознакомиться с ответом от ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», достаточно зайти в личный кабинет на сайте.

Кроме того, к электронной выписке прилагается трек-номер почтового отправления. То есть автомобилист сможет отследить, когда и в какое отделение «Почты России» будет доставлена бумажная копия решения. Безусловно, это удобно, ведь многие живут не по адресу прописки, и за письмом порой приходится ехать в другой район или даже город.

– Сейчас онлайн-версия решения носит информационный характер. Для обращения в суд все равно нужно получить официальный ответ от АМПП. Для этого необходимо дождаться, когда придет заказное письмо, отправленное через «Почту России», — рассказали в Департаменте информационных технологий города Москвы.