Оплатить парковку можно будет картой «Тройка»

Фото: «Московский Комсомолец»
В скором времени оплачивать парковку в столице можно будет посредством транспортной карты «Тройка». Соответствующий проект уже подготовлен Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Виктория Базылева

Как сообщает «Интерфакс», воспользоваться картой «Тройкой» автомобилист сможет как на стоянках дорожно-уличной сети, так и на закрытых муниципальных парковках. В настоящее время паркоматы принимают к оплате банковские, а также специальные парковочные карты, которые выпускаются номиналами в 500 и 1000 рублей. Предполагается, что в обозримом будущем последние выйдут из оборота, уступая место «Тройке». Других подробностей о нововведениях пока не раскрывается.

На сегодняшний день московская зона платной парковки охватывает 511 улиц, за стоянку на которых автомобилистам приходится отдавать от 40 до 200 рублей в час. Напомним, что штраф за неоплаченную парковку равняется 2500 рублей.

парковка, платная парковка, дептранс
28 июля 2017
208