Оплатить парковку можно будет картой «Тройка»

Как сообщает «Интерфакс», воспользоваться картой «Тройкой» автомобилист сможет как на стоянках дорожно-уличной сети, так и на закрытых муниципальных парковках. В настоящее время паркоматы принимают к оплате банковские, а также специальные парковочные карты, которые выпускаются номиналами в 500 и 1000 рублей. Предполагается, что в обозримом будущем последние выйдут из оборота, уступая место «Тройке». Других подробностей о нововведениях пока не раскрывается.

На сегодняшний день московская зона платной парковки охватывает 511 улиц, за стоянку на которых автомобилистам приходится отдавать от 40 до 200 рублей в час. Напомним, что штраф за неоплаченную парковку равняется 2500 рублей.