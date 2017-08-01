Чемпионат мира по футболу-2018 может забуксовать на российских дорогах

Так, на сегодняшний день только 33% стадионов полностью готовы принято футболистов и зрителей. То есть за один год необходимо достроить и отреставрировать еще 8 из 12 футбольных арен, а ведь это главнейшие объекты турнира по футболу. К тому же кроме спортивных арен необходимо подготовить к ЧМ-2018 и другие объекты городских инфраструктур, среди которых транспорт играет не последнюю роль.

И тут достаточно сказать, что в общий план подготовки транспортной системы вошел 41 проект для улучшения объектов аэропортовой инфраструктуры, улично-дорожной сети и метрополитена и более 120 мероприятий по модернизации транспортного комплекса и закупке подвижного состава. Среди основных мероприятий: строительство аэропорта в Ростове-на-Дону и реконструкция аэропортов в других городах-участниках, строительство новых станций метро в Москве и Санкт-Петербурге, бульвара в Калининграде, железнодорожных переходов, трасс, обновление автобусных парков в регионах. Другими словами, планы масштабные.

Однако по большей части готовность транспортных объектов к проведению футбольного турнира относится только к 4 городам-участникам из 11: Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Сочи. А вот с остальными площадками есть проблемы: Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород, Калининград, Волгоград и Саранск откровенно не успевают завершить свои «футбольные стройки» в срок. Точнее, успевают, но только в ущерб качеству.