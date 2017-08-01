Чемпионат мира по футболу-2018 может забуксовать на российских дорогах

Фото Евгений Семенов
До Чемпионата мира по футболу–2018 осталось меньше года, а готовность России к турниру остается под сомнением, хотя по словам вице-премьер РФ Виталий Мутко и утверждает, что «ЧМ пройдет на высшем уровне». Между тем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», к мундиалю неготовы не только спортивные объекты, но и дороги, которые к ним ведут.
Алексей Тузов

Так, на сегодняшний день только 33% стадионов полностью готовы принято футболистов и зрителей. То есть за один год необходимо достроить и отреставрировать еще 8 из 12 футбольных арен, а ведь это главнейшие объекты турнира по футболу. К тому же кроме спортивных арен необходимо подготовить к ЧМ-2018 и другие объекты городских инфраструктур, среди которых транспорт играет не последнюю роль.

И тут достаточно сказать, что в общий план подготовки транспортной системы вошел 41 проект для улучшения объектов аэропортовой инфраструктуры, улично-дорожной сети и метрополитена и более 120 мероприятий по модернизации транспортного комплекса и закупке подвижного состава. Среди основных мероприятий: строительство аэропорта в Ростове-на-Дону и реконструкция аэропортов в других городах-участниках, строительство новых станций метро в Москве и Санкт-Петербурге, бульвара в Калининграде, железнодорожных переходов, трасс, обновление автобусных парков в регионах. Другими словами, планы масштабные.

Однако по большей части готовность транспортных объектов к проведению футбольного турнира относится только к 4 городам-участникам из 11: Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Сочи. А вот с остальными площадками есть проблемы: Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород, Калининград, Волгоград и Саранск откровенно не успевают завершить свои «футбольные стройки» в срок. Точнее, успевают, но только в ущерб качеству.

Так, хотя строительство аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону завершено на 91,5%, возведение новой трассы для подъезда к нему окончено только на 90%, при этом в город не завезен ни один новый автобус из 100 запланированных.

В Калининграде из-за недостатка бюджетных средств еще в начале 2017 года власти отменили закупку 20 трамваев и троллейбусов, которые планировали использовать для перевозки гостей ЧМ-2018. Сегодня в городе функционирует только 1 современный трамвай, а вместо троллейбусов по маршрутам ездят автобусы.

В Саранске ситуация иная: 94,8% дорог, согласно региональной программе по подготовке к ЧМ-2018, уже отремонтировано, но реконструкция аэропорта завершена лишь на 54%.

В Волгограде проблемным объектом является шоссе Авиаторов — его строительство завершено всего на 44,8% и сегодня приостановлено из-за смены подрядчика.

В Самаре на начало июня 2017 года было отремонтировано всего 30% дорожной сети, оперативные работы ведутся в еженедельном режиме, но успеет ли город привести дороги в порядок к 2018 году, неизвестно.

В Екатеринбурге из-за отсутствия финансирования в 2017 году власти отказались от строительства подземного паркинга, и опасаются не уложиться в установленные сроки реконструкции улицы Московской, которая должна была напрямую связать аэропорт со стадионом.

К чему могут привести подобные задержки, и как на них отреагирует международное сообщество, страшно представить. Особенно если учесть, что даже в более менее подготовленных городах имелись серьезные проблемы при перевозке гостей минувшего Кубка Конфедераций-2017. Например, во время турнира не была устранена проблема пробок в Москве, из-за которых по словам тренера команды Камеруна Уго Броса сборная не раз опаздывала на тренировки. Столичными автомобильными заторами на дорогах был не доволен и глава английской сборной Гарет Саутгейт. В некоторые дни Кубка уровень пробок в Москве достигал 8 баллов.

Во время проезда на бесплатных поездах пассажирам запрещалось выходить и заходить в состав на любых промежуточных остановках, даже на таких маршрутах как Сочи-Санкт-Петербург, продолжительность которых составляет 2 суток и 5 часов. Экспрессы ходят только по маршруту Москва-Санкт-Петербург.

Впрочем, будем надеяться, что организаторы все-таки найдут силы и средства справится с трудностями, пусть и в самый последний момент. И если это произойдет, то мы сможем признать, что ЧМ-2018 дал толчок для реализации крупных транспортных проектов, улучшения инфраструктуры, создания эффективного транспортного сообщения между 11 городами России и внутри них. И если бы не футбольный чемпионат мирового масштаба, когда бы еще калининградцы смогли увидеть в своем городе обновленный бульвар, ростовчане пользоваться новейшим аэропортом, а москвичи ездить через новые, более комфортные по месторасположению станции.

ремонт, заторы, пробки, дорога
1 августа 2017
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