Куда жаловаться на стертую дорожную разметку

Фото: www.youtube.com
Представьте ситуацию — тихий переулок, разметка пешеходного перехода почти вся стерта, а то что осталось — заляпано грязью. При этом соответствующие дорожные знаки скрыты скрыты за листвой разросшихся деревьев. Бывает же такое…
Денис Халфин

Все бы ничего, но к пешеходному переходу прилегает «парковочный карман», со стороны которого разметка как раз стерта. В условиях тотального дефицита свободного пространства в городе пустое крайнее место в том самом кармане выглядит чудесным сюрпризом. Водитель паркуется с чистой совестью, не подозревая, что нарушил пункт 12.4 Правил дорожного движения, который гласит, что 'остановка запрещается на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними".

Ему бы найти злосчастные дорожные знаки и потускневшие от времени и грязи пятна, оставшиеся от разметки пешеходного перехода. Но где сказано, что водитель должен все это искать? И разве на этот вопрос ответит тот сотрудник ГИБДД, который на следующий день выпишет ему штраф за неправильную парковку и разрешение забрать автомобиль с штрафной стоянки за несколько тысяч целковых? Вряд ли.

Фото: www.youtube.com

Едва ли не каждый из жителей мегаполиса знаком с подобной проблемой. Как ее разрешить? Самое простое — написать заявление с мельчайшими подробностями и детальным указанием места стертой разметки на сайте Госавтоинспекции России www.gibdd.ru. Одновременно можно направить такую же жалобу в Центр организации дорожного движения или обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру (+7 495) 539–54–54.

Хотя, например, в Москве функции дорожной разметки исполняет Департамент ЖКХ и благоустройства города, куда тоже следует «постучаться», чтобы о проблеме услышали все. Уточнить наименование и контактные данные аналогичной службы в регионах, можно, обратившись в Администрацию своего муниципального района.

штрафы, ремонт, дорога, ГИБДД
4 августа 2017
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