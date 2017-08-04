Куда жаловаться на стертую дорожную разметку

Все бы ничего, но к пешеходному переходу прилегает «парковочный карман», со стороны которого разметка как раз стерта. В условиях тотального дефицита свободного пространства в городе пустое крайнее место в том самом кармане выглядит чудесным сюрпризом. Водитель паркуется с чистой совестью, не подозревая, что нарушил пункт 12.4 Правил дорожного движения, который гласит, что 'остановка запрещается на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними".

Ему бы найти злосчастные дорожные знаки и потускневшие от времени и грязи пятна, оставшиеся от разметки пешеходного перехода. Но где сказано, что водитель должен все это искать? И разве на этот вопрос ответит тот сотрудник ГИБДД, который на следующий день выпишет ему штраф за неправильную парковку и разрешение забрать автомобиль с штрафной стоянки за несколько тысяч целковых? Вряд ли.