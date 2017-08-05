В системе оплаты московских парковок произошел очередной сбой

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что способов этих несколько. Во-первых, посредством тех самых СМС. Во-вторых, через паркоматы. В-третьих, используя личный кабинет на parking.mos и, нако-нец, специальное мобильное приложение «Парковки Москвы». Однако у каждой из пере-численных возможностей есть свои минусы.

В случае с СМС — это регулярные сбои системы, подобные вчерашнему. Если же говорить о паркоматах, то их откровенно мало, и иногда чтобы воспользоваться этой техникой, приходится пройти не одну сотню метров. К тому же устройства нередко отказываются работать с банков-скими картами. Что же касается мобильного приложения, то оно регулярно отказывается завер-шать парковочную сессию в тот момент, когда это хочет сделать водитель. Система «зависает» на пять-семь минут, исправно списывая денежки со счета, хотя машина уже давно покинула место стоянки. Кроме того, иногда через приложение оказывается невозможно пополнить парксчет — так, кстати сказать, было и во время упомянутого выше сбоя.

Между тем о его причинах власти города так и не рассказали. В официальном сообщении «Московского паркинга» говорится лишь, что «пополнение парковочного счета через мобильное приложение полностью восстановлено. Все сервисы оплаты и пополнения работают».