В системе оплаты московских парковок произошел очередной сбой

Фото avtovzglyad.ru
Вчера вечером москвичи и гости столицы не могли оплачивать парковку с помощью SMS-сообщений. Сбой системы случился около 19.00 и был устранен сегодня примерно в 11.00. Увы, но это не первый случай, когда автомобилисты не могут оплатить парковку удобным им способом.
Михаил Ростарчук

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что способов этих несколько. Во-первых, посредством тех самых СМС. Во-вторых, через паркоматы. В-третьих, используя личный кабинет на parking.mos и, нако-нец, специальное мобильное приложение «Парковки Москвы». Однако у каждой из пере-численных возможностей есть свои минусы.

В случае с СМС — это регулярные сбои системы, подобные вчерашнему. Если же говорить о паркоматах, то их откровенно мало, и иногда чтобы воспользоваться этой техникой, приходится пройти не одну сотню метров. К тому же устройства нередко отказываются работать с банков-скими картами. Что же касается мобильного приложения, то оно регулярно отказывается завер-шать парковочную сессию в тот момент, когда это хочет сделать водитель. Система «зависает» на пять-семь минут, исправно списывая денежки со счета, хотя машина уже давно покинула место стоянки. Кроме того, иногда через приложение оказывается невозможно пополнить парксчет — так, кстати сказать, было и во время упомянутого выше сбоя.

Между тем о его причинах власти города так и не рассказали. В официальном сообщении «Московского паркинга» говорится лишь, что «пополнение парковочного счета через мобильное приложение полностью восстановлено. Все сервисы оплаты и пополнения работают».

парковка, платная парковка
5 августа 2017
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