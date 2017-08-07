Когда опаснее всего выезжать на дорогу

Что касается дней недели, то для водителей самым неблагоприятным остается конец рабочей пятидневки. В первом полугодии 2017-го именно на пятницу пришлось самое большое количество аварий — 10 774. Оно и понятно — уставший за неделю народ торопится на отдых. Далее в списке «черных дней» на дороге следует суббота и вторник — соответственно 10 056 и 9935 ДТП. Причем аварии со смертельным исходом чаще всего происходят в субботу (1244 случая) и в воскресенье (1139 случаев). Видимо, в выходные люди привыкли расслабляться и совсем теряют бдительность. Понедельник по числу жертв на третьем месте — 1 088 погибших. Хотя воскресенье — траурное время по количеству летальных исходов, в этот день происходит меньше всего аварий — 9556, а реже всего гибнут на дорогах по вторникам — 921 человек.

Что касается времени суток, то пик ДТП приходится на промежуток от 17.00 до 20.00 часов — конец рабочего дня. С 17.00 по 18.00 случилось 4 552 происшествия, с 18.00 до 19.00 — 4 618, и с 19.00 по 20.00 — 4 389. Таким образом, самое опасное время для водителя — час пик с 18.00 до 19.00. При этом гибнут чаще всего с 19.00 по 20.00 (488 случаев). Самый спокойный период по количеству ДТП — с 4 до 5 часов утра (771 случай). Меньше всего жертв с 3 до 4 часов (168 случаев) — время глубокой фазы сна.

Соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя!