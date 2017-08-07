Когда опаснее всего выезжать на дорогу

Всего за шесть месяцев на просторах нашей бескрайней Родины произошло 69 927 аварий, из них меньше трети — 22 001 — в темное время суток. Самым опасным месяцем стал июнь, когда произошло 13 813 ДТП, на втором месте май — 12 960 происшествий. И это объяснимо — начинается пора отпусков, когда после зимней спячки пробуждаются так называемые «подснежники», многие из которых скоропалительно превращаются в дачников или в автомобильных туристов. Третье место по числу ДТП занял «пьяный» месяц январь с 11 592 авариями.
Постпраздничное похмелье, короткий световой день, заснеженные улицы и гололед сделали свое черное дело. Возможно, поэтому первый зимний месяц оказался в числе лидеров по жертвам на дорогах — 1350 погибших. В этой страшной эстафете вперед вырвался июнь — 1515 смертей, замыкает тройку тот же май — 1314 фатальных случаев. Самый «тихий» месяц по количеству ДТП — февраль с показателем 10 312 аварий, а по числу летальных исходов — март (1029 погибших).