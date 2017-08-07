Когда опаснее всего выезжать на дорогу

Фото: www.carinsurancecomparison.com
Чтобы установить самое неблагоприятное время для поездок на автомобиле, необязательно пользоваться гороскопами. Вооружитесь, к примеру, официальной статистикой дорожно-транспортных происшествий за первую половину 2017 года, и узнаете много интересного.
Денис Халфин

Всего за шесть месяцев на просторах нашей бескрайней Родины произошло 69 927 аварий, из них меньше трети — 22 001 — в темное время суток. Самым опасным месяцем стал июнь, когда произошло 13 813 ДТП, на втором месте май — 12 960 происшествий. И это объяснимо — начинается пора отпусков, когда после зимней спячки пробуждаются так называемые «подснежники», многие из которых скоропалительно превращаются в дачников или в автомобильных туристов. Третье место по числу ДТП занял «пьяный» месяц январь с 11 592 авариями.

Постпраздничное похмелье, короткий световой день, заснеженные улицы и гололед сделали свое черное дело. Возможно, поэтому первый зимний месяц оказался в числе лидеров по жертвам на дорогах — 1350 погибших. В этой страшной эстафете вперед вырвался июнь — 1515 смертей, замыкает тройку тот же май — 1314 фатальных случаев. Самый «тихий» месяц по количеству ДТП — февраль с показателем 10 312 аварий, а по числу летальных исходов — март (1029 погибших).

Фото: pinterest.com

Что касается дней недели, то для водителей самым неблагоприятным остается конец рабочей пятидневки. В первом полугодии 2017-го именно на пятницу пришлось самое большое количество аварий — 10 774. Оно и понятно — уставший за неделю народ торопится на отдых. Далее в списке «черных дней» на дороге следует суббота и вторник — соответственно 10 056 и 9935 ДТП. Причем аварии со смертельным исходом чаще всего происходят в субботу (1244 случая) и в воскресенье (1139 случаев). Видимо, в выходные люди привыкли расслабляться и совсем теряют бдительность. Понедельник по числу жертв на третьем месте — 1 088 погибших. Хотя воскресенье — траурное время по количеству летальных исходов, в этот день происходит меньше всего аварий — 9556, а реже всего гибнут на дорогах по вторникам — 921 человек.

Что касается времени суток, то пик ДТП приходится на промежуток от 17.00 до 20.00 часов — конец рабочего дня. С 17.00 по 18.00 случилось 4 552 происшествия, с 18.00 до 19.00 — 4 618, и с 19.00 по 20.00 — 4 389. Таким образом, самое опасное время для водителя — час пик с 18.00 до 19.00. При этом гибнут чаще всего с 19.00 по 20.00 (488 случаев). Самый спокойный период по количеству ДТП — с 4 до 5 часов утра (771 случай). Меньше всего жертв с 3 до 4 часов (168 случаев) — время глубокой фазы сна.

Соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя!

вред здоровью, безопасность дорожного движения, авария, ДТП
7 августа 2017
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