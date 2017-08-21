В Москве появится 5000 новых парковочных мест

– В этом году на территории ЦАО столицы планируется ввести в эксплуатацию 25 объектов парковочного пространства емкостью 4906 машиномест. Из общего числа 23 объекта парковочного пространства — это подземные паркинги в жилых и нежилых объектах капитального строительства на 4 тыс. 817 машиномест, — приводит слова представителя Департамента градостроительной политики агентство «Москва».

Кроме того, в пресс-службе отметили, что на улицах Рогожский Вал и Добровольческая появятся новые проскостные парковки. Эти стоянки в общей сложности рассчитаны на 89 автомобилей.

Как сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в минувшем году в ЦАО было введено в эксплуатацию почти 4200 машиномест. Он пояснил, что развитие транспортной и инженерной инфраструктур, а также парковочного пространства в центре Москвы ведется в рамках реализации одного из направлений госпрограммы «Градостроительная политика».

Более того, глава Департамента уточнил, что в 2018 году в ЦАО обустроят еще около 5500 парковочных мест. Однако никаких подробностей он раскрывать пока не стал.