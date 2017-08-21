В России появятся станции быстрой зарядки электромобилей

– Выпуск первой промышленной партии станций быстрой зарядки ФОРА ЭЗС-DC запланирован в конце 2017 года. В настоящее время первая наша экспериментальная станция быстрой зарядки ФОРА ЭЗС-DC передана в ПАО «МОЭСК» для проведения опытной эксплуатации в городе Солнечногорск Московской области, — приводит слова представителя концерна «Радиоэлектронные технологии» ТАСС.



В пресс-службе компании уточнили, что в период с 28 июня по 10 августа станцией в Солнечногорске воспользовались двадцать раз. При этом ни одной жалобы на работу установки производитель не получил.

Электрозарядные станции постоянного тока «Фора» позволяют зарядить аккумулятор электромобиля в течение 15—60 минут, а это примерно в 10 раз быстрее работы ЭЗС, добавили в пресс-службе.

– Они необходимы для оперативной подзарядки автомобиля в условиях ограниченного времени (быстро зарядился — быстро уехал). Именно поэтому их место установки — на шоссе, вдоль вылетных магистралей, на традиционных АЗС, на парковках аэро- и жд-вокзалов и так далее, — пояснили в КРЭТ.