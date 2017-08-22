Когда в Москве установят «умные» светофоры

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя ЦОДД Дмитрия Горшкова, весной 2018 года на столичных перекрестках появится 30—50 «умных» светофоров. Эти «сигнализаторы» оснащены датчиками движения, позволяющими распознавать проезжающие транспортные средства и в зависимости от плотности потока автоматически регулировать фазы. Предполагается, что благодаря нововведению в городе удастся хотя бы частично оптимизировать трафик.

Напомним, что в качестве эксперимента первый такой светофор установили на перекрестке 4921-го проезда и Сосновой аллеи в Зеленограде. Эксперимент стартовал в апреле нынешнего года.