Единый транспондер для платных участков М3, М4 и М11 заработает с 1 сентября

«Государственная компания Автодор с 1 сентября начинает опытно-промышленную эксплуатацию системы межоператорского взаимодействия (интероперабельности). С этого момента транспондеры, выпущенные для оплаты проезда по участкам автомобильных дорог М3 Украина, М4 Дон и участку скоростной автомагистрали М11 Москва-Санкт-Петербург в обход Вышнего Волочка (Тверская область), будут действовать на головном отрезке скоростной дороги М11 от Москвы до Солнечногорска и наоборот», — говорится в официальном сообщении госкомпании.

Сообщается, что с началом осени можно будет расплачиваться за проезд по всем 700 километрам платных участков этих трасс как с помощью транспондеров, выпущенных ООО «Автодор-Платные дороги», так и ООО «ОССП». Автомобилю, на лобовом стекле которого установлено устройство, не требуется останавливаться на пункте оплаты проезда по платной трассе. Проезжая такой «шлюз», достаточно снизить скорость до 10—30 км/ч. При этом сумма, причитающаяся за проезд по «платнику», списываются автоматически со счета, к которому «привязан» транспондер.