Ликвидирован 300-метровый размыв на трассе А-158 в Кабардино-Балкарии

Две единицы дорожной техники работают в русле Баксана, чтобы вернуть реку в старое русло. Для проведения этих работ был установлен понтонный мост. Благодаря устройству электроосвещения и, как следствие, производству работ в круглосуточном режиме, дорожным службам удалось ликвидировать большую часть размывов на федеральной автодороге. На данный момент для того чтобы перейти к работам по восстановлению дорожного покрытия и возобновлению движения по трассе необходимо устранить еще три размыва. На ликвидации последствий ЧС задействовано около 30 единиц техники и порядка 60 специалистов-дорожников.

Напомним, что 1 сентября при сходе селевого потока на этой магистрали было разрушено более 10 участков трассы. В Эльбрусском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии сохраняется режим ЧС, введенный распоряжением главы республики в 6:00 1 сентября 2017 года.