Ликвидирован 300-метровый размыв на трассе А-158 в Кабардино-Балкарии

Фото Росавтодор.
В ночь с 3 на 4 сентября 2017 года дорожные службы ликвидировали самый большой размыв на федеральной трассе А-158 Прохладный-Баксан-Эльбрус, сообщает Росавтодор. Для этого понадобилось более 6000 кубометров фракции крупной скальной породы. Устранение размыва обеспечило подъезд техники к другим участкам автодороги, пострадавшим от схода селевых масс.
Михаил Ростарчук

Две единицы дорожной техники работают в русле Баксана, чтобы вернуть реку в старое русло. Для проведения этих работ был установлен понтонный мост. Благодаря устройству электроосвещения и, как следствие, производству работ в круглосуточном режиме, дорожным службам удалось ликвидировать большую часть размывов на федеральной автодороге. На данный момент для того чтобы перейти к работам по восстановлению дорожного покрытия и возобновлению движения по трассе необходимо устранить еще три размыва. На ликвидации последствий ЧС задействовано около 30 единиц техники и порядка 60 специалистов-дорожников.

Напомним, что 1 сентября при сходе селевого потока на этой магистрали было разрушено более 10 участков трассы. В Эльбрусском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии сохраняется режим ЧС, введенный распоряжением главы республики в 6:00 1 сентября 2017 года.

ремонт, дорога
4 сентября 2017
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