В России изменится внешний вид регистрационных знаков

Фото: Московский Комсомолец
Росстандарт и МВД России приступили к разработке нового национального стандарта регистрационных знаков. Предполагается, что финальную версию документа предоставят в мае следующего года.
Виктория Базылева

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Росстандарта, в ближайшие два месяца проект будет находится на стадии публичных обсуждений. Работа же над документом завершится к маю 2018 года.

Инициатором нововведения выступил Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения МВД РФ. Напомним, что впервые организация предложила пересмотреть стандарты в ноябре 2016 года.

Так, согласно новому документу, уменьшатся регистрационные знаки для мотоциклов. Кроме того, стало известно, что на номерах не появятся дополнительные буквы и цифры, как предполагалось ранее, да и чипировать «жестянки» также пока не планируется.

Впрочем, не исключено, что к моменту подготовки конечной редакции документа какие-либо изменения все же произойдут.

регистрация
8 сентября 2017
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