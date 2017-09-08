В России изменится внешний вид регистрационных знаков

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Росстандарта, в ближайшие два месяца проект будет находится на стадии публичных обсуждений. Работа же над документом завершится к маю 2018 года.

Инициатором нововведения выступил Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения МВД РФ. Напомним, что впервые организация предложила пересмотреть стандарты в ноябре 2016 года.

Так, согласно новому документу, уменьшатся регистрационные знаки для мотоциклов. Кроме того, стало известно, что на номерах не появятся дополнительные буквы и цифры, как предполагалось ранее, да и чипировать «жестянки» также пока не планируется.

Впрочем, не исключено, что к моменту подготовки конечной редакции документа какие-либо изменения все же произойдут.