Чем опасны тросовые разделительные ограждения

www.rosavtodor.ru
Росавтодор стал устанавливать тросовые барьеры на федеральных трассах для разделения встречных потоков с 2014 года. Как не раз заявляли чиновники, предварительные испытания подтвердили преимущества такого рода заграждений с бетонными или изготовленными из металлического профиля. Так ли это на самом деле, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Ограждения из металлических тросов используются на дорогах Северной Европы и США. Согласно исследованиям департамента транспорта в одном из американских штатов, столкновения с бетонными и металлическими отбойниками приводило к жертвам и серьезным травмам в 41% аварий, в то время как при наезде на тросовую конструкцию такое случалось лишь в 16% ДТП.

Трудно спорить с тем, что такое ограждение в момент удара наилучшим образом поглощает энергию, распространяя волновой импульс вдоль всей системы. При соответствующем уровне натяжения упругий трос удержит автомобиль на дороге, сохранив жизнь водителю и пассажирам.

Кроме высокой степени безопасности к преимуществам этих ограждений можно отнести их дешевизну по сравнению с другими видами отбойников. Они быстро и просто монтируются, обладают небольшой металлоемкостью, не нуждаются в покраске, а в случае повреждения сломанные звенья легко заменяются без применения специальной техники. Как свидетельствует Росавтодор, при таком ограждении легче проводить механизированную уборку проезжей части. Тросовый барьер получил широкое распространение в Скандинавии, поскольку он, в отличие от других конструкций, не способствует образованию снежных заносов.

Естественно, о высокой степени безопасности тросовых ограждений справедливо говорить лишь в том случае, если соблюдаются все требования к их установке и, что самое главное, к их эксплуатации. Необходимо регулярно проверять силу натяжения тросов, так как со временем она значительно ослабевает. А в этом случае ни о какой безопасности говорить уже не приходится. Проверяют ли в нашей стране десятки километров тросовых ограждений с необходимой периодичностью — большой вопрос.

Кстати, использование таких конструкций на обочинах запрещено нашим законодательством. Дело в том, что тросовые ограждения могут устоять при столкновении с «легковушками», а вот если они окажутся на пути большой и тяжелой фуры, то от них вряд ли что-то останется.

Самое главное, что горячо обсуждается на многочисленных форумах — в темное время суток на неосвещенных участках магистралей, коих у нас большинство, тросовые ограждения совсем незаметны, потому что расположенные на них светоотражающие элементы, как правило, не выполняют своих функций, ибо почти всегда покрыты толстым слоем пыли. Кроме того, в отличие от других барьеров такие ограждения совсем не защищают от света фар встречных машин. Согласитесь, в условиях наступающей зимы, когда значительную часть суток на улице темно, это серьезная претензия. И, наконец, дешевые тросовые отбойники совсем не жалуют мотоциклисты, считая их наиболее травмоопасными.

В общем, хотим «дешево и безопасно», а получется «как всегда»

превышение скорости, вред здоровью, ущерб, авария, ДТП, дорога
13 сентября 2017
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