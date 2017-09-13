Чем опасны тросовые разделительные ограждения

Ограждения из металлических тросов используются на дорогах Северной Европы и США. Согласно исследованиям департамента транспорта в одном из американских штатов, столкновения с бетонными и металлическими отбойниками приводило к жертвам и серьезным травмам в 41% аварий, в то время как при наезде на тросовую конструкцию такое случалось лишь в 16% ДТП.

Трудно спорить с тем, что такое ограждение в момент удара наилучшим образом поглощает энергию, распространяя волновой импульс вдоль всей системы. При соответствующем уровне натяжения упругий трос удержит автомобиль на дороге, сохранив жизнь водителю и пассажирам.

Кроме высокой степени безопасности к преимуществам этих ограждений можно отнести их дешевизну по сравнению с другими видами отбойников. Они быстро и просто монтируются, обладают небольшой металлоемкостью, не нуждаются в покраске, а в случае повреждения сломанные звенья легко заменяются без применения специальной техники. Как свидетельствует Росавтодор, при таком ограждении легче проводить механизированную уборку проезжей части. Тросовый барьер получил широкое распространение в Скандинавии, поскольку он, в отличие от других конструкций, не способствует образованию снежных заносов.