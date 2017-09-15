Новая эстакада на Горьковском шоссе избавила Балашиху от одной пробки

Водители, часто следующие по направлению Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа отлично знают, что в район подмосковной Балашихе их вот уже который год подряд ожидает «пробка» длиною в несколько часов. Проскочить ее не всегда удается даже самым ранним утром. И вот на днях ситуация тут хоть немного, но изменилась в лучшую сторону. Дорожники ввели в строй один из трех объектов реконструкции, что позволило существенно ускорить и упростить движение в городе: привычная пробка от улицы Советской до Объездного шоссе лесли и не ликвидирован полностью, то стала значительно меньше.

А полностью она исчезнет после того, как введенная сейчас временная — «кривая» — схема движении из Москвы превратится в «прямую». Пока же для поворота на Объездное шоссе автомобилистам необходимо съехать на дорогу-дублер и, развернувшись в подэстакадном пространстве, повернуть направо. При этом «времянка» учитывает высокую интенсивность на данном направлении и предполагает, что дорога для разворота — главная. Водители, следующие по боковому проезду по направлению в Москву должны уступать дорогу тем, кто осуществляет разворот.