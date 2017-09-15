Новая эстакада на Горьковском шоссе избавила Балашиху от одной пробки

Фото «Российская газета»
Горьковское шоссе — федеральная трасса М7 «Волга» — в районе Балашихи поехало чуть быстрее — здесь наконец-то открыли шестиполосную эстакаду, которая стала основным ходом для транспортных потоков на въезде в подмосковную Балашиху.
Михаил Ростарчук

Водители, часто следующие по направлению Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа отлично знают, что в район подмосковной Балашихе их вот уже который год подряд ожидает «пробка» длиною в несколько часов. Проскочить ее не всегда удается даже самым ранним утром. И вот на днях ситуация тут хоть немного, но изменилась в лучшую сторону. Дорожники ввели в строй один из трех объектов реконструкции, что позволило существенно ускорить и упростить движение в городе: привычная пробка от улицы Советской до Объездного шоссе лесли и не ликвидирован полностью, то стала значительно меньше.

А полностью она исчезнет после того, как введенная сейчас временная — «кривая» — схема движении из Москвы превратится в «прямую». Пока же для поворота на Объездное шоссе автомобилистам необходимо съехать на дорогу-дублер и, развернувшись в подэстакадном пространстве, повернуть направо. При этом «времянка» учитывает высокую интенсивность на данном направлении и предполагает, что дорога для разворота — главная. Водители, следующие по боковому проезду по направлению в Москву должны уступать дорогу тем, кто осуществляет разворот.

Тем не менее, даже сейчас изменение схемы движения позволило ликвидировать светофор на перекрестке с Объездным шоссе, что существенно повысило динамику прохождения транспортных потоков. Пешеходный переход обустроен в подэстакадном пространстве и регулируется пешеходным светофором.

Две другие эстакады на 21 км (на пересечении с ул. Советской) и на 23 км (на примыкании Леоновского шоссе) по графику планируется открыть 1 ноября, что позволит развязать транспортный узел на подъезде к столице, а также создаст благоприятные условия как для внутригородского транспортного сообщения, так и для движения транзитных потоков из области и регионов в Москву.

ремонт, заторы, пробки, дорога
15 сентября 2017
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